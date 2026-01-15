Надзвичайна ситуація в Києві: Клименко розповів, як МВС допомагає жителям столиці

У Києві в умовах надзвичайної ситуації поліція та рятувальники працюють у посиленому режимі. Зокрема, вулиці столиці патрулюють близько 1000 поліцейських.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як працює МВС

"У Києві в умовах надзвичайної ситуації до роботи залучено максимальну кількість сил системи МВС. Рятувальники та поліцейські працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку людей, функціонування пунктів незламності, підтримку населення та правопорядок у місті", - сказав він.

За словами голови МВС, у столиці працюють понад 1200 пунктів незламності. Із них 90 - Державної служби з надзвичайних ситуацій і 30 - Нацполіції. Вони забезпечені автономним живленням, опаленням, стабільним зв'язком. Там можна приготувати гарячі напої та отримати необхідну допомогу. На кожному пункті є рятувальник, поліцейський або гвардієць.

Клименко додав, що до роботи залучили близько 200 співробітників ДСНС. Окремо було посилено охорону цивільного порядку: на вулицях близько 1000 поліцейських, йдеться про піші та автопатрулі.

Фото: Клименко розповів, як МВС допомагає жителям Києва (РБК-Україна)

"Наше завдання - надати людям максимальну допомогу навіть у найскладніших умовах. Ситуацію тримаємо під постійним контролем, реагуємо на всі звернення", - підкреслив він.

На 112 приймають повідомлення про відсутність світла

Окремо міністр звернув увагу, що на лінії 112 додали операторів, щоб приймати повідомлення про відсутність у будинках електро-, водо- і теплопостачання. Цю інформацію передаватимуть штабу, який очолює міністр енергетики Денис Шмигаль.

Фото: глава МВС Клименко розповів про допомогу киянам (РБК-Україна)

За його словами, оператори надаватимуть інформацію про найближчі пункти незламності або місця обігріву. За необхідності вони направлятимуть екіпажі екстрених служб.