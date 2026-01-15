ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Надзвичайна ситуація в Києві: Клименко розповів, як МВС допомагає жителям столиці

Київ, Четвер 15 січня 2026 16:10
UA EN RU
Надзвичайна ситуація в Києві: Клименко розповів, як МВС допомагає жителям столиці Фото: Ігор Клименко, голова МВС України (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

У Києві в умовах надзвичайної ситуації поліція та рятувальники працюють у посиленому режимі. Зокрема, вулиці столиці патрулюють близько 1000 поліцейських.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як працює МВС

"У Києві в умовах надзвичайної ситуації до роботи залучено максимальну кількість сил системи МВС. Рятувальники та поліцейські працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку людей, функціонування пунктів незламності, підтримку населення та правопорядок у місті", - сказав він.

За словами голови МВС, у столиці працюють понад 1200 пунктів незламності. Із них 90 - Державної служби з надзвичайних ситуацій і 30 - Нацполіції. Вони забезпечені автономним живленням, опаленням, стабільним зв'язком. Там можна приготувати гарячі напої та отримати необхідну допомогу. На кожному пункті є рятувальник, поліцейський або гвардієць.

Клименко додав, що до роботи залучили близько 200 співробітників ДСНС. Окремо було посилено охорону цивільного порядку: на вулицях близько 1000 поліцейських, йдеться про піші та автопатрулі.

Надзвичайна ситуація в Києві: Клименко розповів, як МВС допомагає жителям столиціФото: Клименко розповів, як МВС допомагає жителям Києва (РБК-Україна)

"Наше завдання - надати людям максимальну допомогу навіть у найскладніших умовах. Ситуацію тримаємо під постійним контролем, реагуємо на всі звернення", - підкреслив він.

На 112 приймають повідомлення про відсутність світла

Окремо міністр звернув увагу, що на лінії 112 додали операторів, щоб приймати повідомлення про відсутність у будинках електро-, водо- і теплопостачання. Цю інформацію передаватимуть штабу, який очолює міністр енергетики Денис Шмигаль.

Надзвичайна ситуація в Києві: Клименко розповів, як МВС допомагає жителям столиціФото: глава МВС Клименко розповів про допомогу киянам (РБК-Україна)

За його словами, оператори надаватимуть інформацію про найближчі пункти незламності або місця обігріву. За необхідності вони направлятимуть екіпажі екстрених служб.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, вчора, 14 січня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що у сфері енергетики було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію.

Найскладніше зараз у Києві, енергетичні об'єкти столиці пошкоджено внаслідок кількох масованих ударів росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Міністерство внутрішніх справ України Клименко Негода в Україні Опалювальный сезон Вимкнення світла
Новини
Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він
Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП