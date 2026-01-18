RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Полиция Украины перешла на усиленный режим патрулирования: что нужно знать

Фото: в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция Украины работает в усиленном режиме. Патрули следят за порядком, охраной объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"В условиях отключения электроэнергии полиция работает в усиленном режиме, увеличено количество патрулей, которые несут службу круглосуточно", - отметили в Нацполиции.

Основные задачи правоохранителей:

  • Поддержание общественного порядка и предотвращение краж и других правонарушений.
  • Охрана объектов критической инфраструктуры и предотвращения угроз для людей.
  • Оповещение о воздушной тревоге, если стационарные системы не работают из-за отсутствия электроэнергии.
  • Информирование граждан и оказание помощи в сложных ситуациях.

Граждан просят без необходимости не выходить ночью и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Также запрещено фото- и видеосъемка работы ПВО, военных объектов и других критически важных мест. Шпионаж, коллаборационизм и несанкционированное распространение информации о перемещении военных и техники наказываются лишением свободы от 3 до 15 лет", - отмечают в ведомстве.

 

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, 14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где энергетические объекты пострадали в результате нескольких массированных ударов российских войск.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Киеве, из-за объявленной чрезвычайной ситуации, полиция и спасательные службы работают в усиленном режиме. На улицах столицы дежурят около 1000 полицейских.

Мы писали, что МВД Украины сообщило, что ослабление комендантского часа возможно в регионах Украины, где введена чрезвычайная ситуация в энергетической сфере.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныУкраинаНациональная полицияЧрезвычайное положениеПолиция Киева