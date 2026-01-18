Полиция Украины перешла на усиленный режим патрулирования: что нужно знать

"В условиях отключения электроэнергии полиция работает в усиленном режиме, увеличено количество патрулей, которые несут службу круглосуточно", - отметили в Нацполиции.

Основные задачи правоохранителей:

Поддержание общественного порядка и предотвращение краж и других правонарушений.

Охрана объектов критической инфраструктуры и предотвращения угроз для людей.

Оповещение о воздушной тревоге, если стационарные системы не работают из-за отсутствия электроэнергии.

Информирование граждан и оказание помощи в сложных ситуациях.

Граждан просят без необходимости не выходить ночью и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Также запрещено фото- и видеосъемка работы ПВО, военных объектов и других критически важных мест. Шпионаж, коллаборационизм и несанкционированное распространение информации о перемещении военных и техники наказываются лишением свободы от 3 до 15 лет", - отмечают в ведомстве.