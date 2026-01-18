Полиция Украины перешла на усиленный режим патрулирования: что нужно знать

В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция Украины работает в усиленном режиме. Патрули следят за порядком, охраной объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.
"В условиях отключения электроэнергии полиция работает в усиленном режиме, увеличено количество патрулей, которые несут службу круглосуточно", - отметили в Нацполиции.
Основные задачи правоохранителей:
Граждан просят без необходимости не выходить ночью и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
"Также запрещено фото- и видеосъемка работы ПВО, военных объектов и других критически важных мест. Шпионаж, коллаборационизм и несанкционированное распространение информации о перемещении военных и техники наказываются лишением свободы от 3 до 15 лет", - отмечают в ведомстве.
Напомним, 14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где энергетические объекты пострадали в результате нескольких массированных ударов российских войск.
Также министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Киеве, из-за объявленной чрезвычайной ситуации, полиция и спасательные службы работают в усиленном режиме. На улицах столицы дежурят около 1000 полицейских.
Мы писали, что МВД Украины сообщило, что ослабление комендантского часа возможно в регионах Украины, где введена чрезвычайная ситуация в энергетической сфере.