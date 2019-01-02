Полиция открыла производство из-за инцидента между журналистом и мэром Одессы

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Полиция открыла производство о препятствовании деятельности журналиста

Одесские правоохранители открыли уголовное производство из-за инцидента между журналистом "Радио Свобода" Михаилом Штекелем и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор медиа".

Как сообщила начальник пресс-службы одесской Нацполиции Любовь Гордиевская, правоохранители открыли уголовное производство о препятствовании деятельности журналиста "Радио Свобода".

"Начато уголовное производство по ч. 1. ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование профессиональной деятельности журналиста). Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства", - отметила Гордиевская.

Напомним, ранее сообщалось, что журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель 29 декабря, подал заявление в полицию и Государственное бюро расследования на действия городского главы Одессы Геннадия Труханова, его вероятной охраны и отдельных сотрудников одесской полиции.

Как писал Styler, журналист "Радио Свобода" Штекель хотел задать вопрос мэру Одессы Труханову, но тот не дождался окончания вопроса и начал двигаться в сторону выхода, отталкивая журналиста.

Добавим, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно Труханова и должностных лиц горсовета Одессы по делу о завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах.