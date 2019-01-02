ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Полиция открыла производство из-за инцидента между журналистом и мэром Одессы

Новости » Происшествия    02.01.2019 - 15:08
Полиция открыла производство из-за инцидента между журналистом и мэром Одессы
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Полиция открыла производство о препятствовании деятельности журналиста

Одесские правоохранители открыли уголовное производство из-за инцидента между журналистом "Радио Свобода" Михаилом Штекелем и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор медиа".

Как сообщила начальник пресс-службы одесской Нацполиции Любовь Гордиевская, правоохранители открыли уголовное производство о препятствовании деятельности журналиста "Радио Свобода".

"Начато уголовное производство по ч. 1. ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование профессиональной деятельности журналиста). Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства", - отметила Гордиевская.

Напомним, ранее сообщалось, что журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель 29 декабря, подал заявление в полицию и Государственное бюро расследования на действия городского главы Одессы Геннадия Труханова, его вероятной охраны и отдельных сотрудников одесской полиции.

Как писал Styler, журналист "Радио Свобода" Штекель хотел задать вопрос мэру Одессы Труханову, но тот не дождался окончания вопроса и начал двигаться в сторону выхода, отталкивая журналиста.

Добавим, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно Труханова и должностных лиц горсовета Одессы по делу о завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах.

В Одессе горел завод железобетонных изделий В полиции рассказали о задержании активистов в Одессе
Новости Украины ОдессаГеннадий Труханов"Радио Свобода"
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь