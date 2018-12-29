Журналист "Радио Свобода" заявил в полицию и ГБР на мэра Одессы

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Вчера Мэр Одессы Труханов толкнул журналиста Михаила Штекеля

Журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель сегодня, 29 декабря, подал заявление в полицию и Государственное бюро расследования на действия городского головы Одессы Геннадия Труханова, его предположительной охраны и отдельных сотрудников Одесской полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Штекеля.

По его словам, "его вчерашний черновик заявления юристы забраковали и написали лучше - детальнее, со ссылками на законы и профессиональный статус.

"Теперь в течение суток следователь должен открыть производство по 171-й статье Уголовного Кодекса - препятствование журналистской деятельности. Без моего заявления, самостоятельно, полиция Одесской области этого не сделала, посмотрим на их действия теперь", - написал журналист.

Он отметил, что вначале городской голова, затем его охрана, а затем и сотрудники полиции или патрульной полиции хватали его за руки и оттягивали от прохода, таким образом не давали нормально работать.

"Я начал говорить в тот момент, когда Геннадий Труханов еще стоял перед камерами. Ничего не говорило о том, что он собирается прекращать брифинг. До этого подсудимый ответил только на один вопрос - около 8 минут рассказывал о том, что он думает по поводу обвинений НАБУ. Затем отказался отвечать на вопрос Думской.ТВ. Третьим вопросом должен был быть мой", - рассказал Штекель.

Когда мэр начал приближаться к нему, по словам журналиста, он сказал, что его еще снимают - коллеги прицепили на него микрофон, и что брифинг не закончился.

"Затем подумал, что Труханов меня просто узнал, и хочет лучше расслышать, поэтому и идет на меня. Именно поэтому я не представился, а продолжал задавать вопрос. Однако, мэр не извинившись и не сказав, что он хочет пройти, оттолкнул меня в руки своей охране со словами: "Я закончил". Именно на эту фразу я реагирую, когда говорю ему, что мы еще не закончили - брифинг никто не заканчивал и ни сам Труханов, ни его адвокаты никак не показали, что вопросов больше не будет", - рассказал он и подчеркнул, что это не первый случай, когда Труханов и его охрана агрессивно игнорирует журналистов, которые пытаются задать ему вопрос.

Как писал Styler, вчера журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель хотел задать вопрос мэру Одессы Геннадию Труханову, но тот не дождался окончания вопроса и начал двигаться в сторону выхода, отталкивая журналиста.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении Труханова и должностных лиц горсовета Одессы по делу о завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах.