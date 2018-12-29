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Журналист "Радио Свобода" заявил в полицию и ГБР на мэра Одессы

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 16:18
Журналист "Радио Свобода" заявил в полицию и ГБР на мэра Одессы
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Вчера Мэр Одессы Труханов толкнул журналиста Михаила Штекеля

Журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель сегодня, 29 декабря,  подал заявление в полицию и Государственное бюро расследования на действия городского головы Одессы Геннадия Труханова, его предположительной охраны и отдельных сотрудников Одесской полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Штекеля.

По его словам, "его вчерашний черновик заявления юристы забраковали и написали лучше - детальнее, со ссылками на законы и профессиональный статус.

"Теперь в течение суток следователь должен открыть производство по 171-й статье Уголовного Кодекса - препятствование журналистской деятельности. Без моего заявления, самостоятельно, полиция Одесской области этого не сделала, посмотрим на их действия теперь", - написал журналист.

Он отметил, что вначале городской голова, затем его охрана, а затем и сотрудники полиции или патрульной полиции хватали его за руки и оттягивали от прохода, таким образом не давали нормально работать.

"Я начал говорить в тот момент, когда Геннадий Труханов еще стоял перед камерами. Ничего не говорило о том, что он собирается прекращать брифинг. До этого подсудимый ответил только на один вопрос - около 8 минут рассказывал о том, что он думает по поводу обвинений НАБУ. Затем отказался отвечать на вопрос Думской.ТВ. Третьим вопросом должен был быть мой", - рассказал Штекель.

Когда мэр начал приближаться к нему, по словам журналиста, он сказал, что его еще снимают - коллеги прицепили на него микрофон, и что брифинг не закончился.

"Затем подумал, что Труханов меня просто узнал, и хочет лучше расслышать, поэтому и идет на меня. Именно поэтому я не представился, а продолжал задавать вопрос. Однако, мэр не извинившись и не сказав, что он хочет пройти, оттолкнул меня в руки своей охране со словами: "Я закончил". Именно на эту фразу я реагирую, когда говорю ему, что мы еще не закончили - брифинг никто не заканчивал и ни сам Труханов, ни его адвокаты никак не показали, что вопросов больше не будет", - рассказал он и подчеркнул, что это не первый случай, когда Труханов и его охрана агрессивно игнорирует журналистов, которые пытаются задать ему вопрос.

Журналист &quot;Радио Свобода&quot; заявил в полицию и ГБР на мэра Одессы

Как писал Styler, вчера журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель хотел задать вопрос мэру Одессы Геннадию Труханову, но тот не дождался окончания вопроса и начал двигаться в сторону выхода, отталкивая журналиста. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении Труханова и должностных лиц горсовета Одессы по делу о завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах.

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Новости Украины полицияжурналистыГеннадий Труханов
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