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Поліція відкрила впровадження через інцидент між журналістом та мером Одеси

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 15:08
Поліція відкрила впровадження через інцидент між журналістом та мером Одеси
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Поліція відкрила впровадження про перешкоджання діяльності журналіста

Одеські правоохоронці відкрили кримінальне впровадження через інцидент між журналістом "Радіо Свобода" Михайлом Штекелем та мером Одеси Генадієм Трухановим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Детектор медіа".

Як повідомила начальник прес-служби одеської Нацполіції Любов Гордієвська, правоохоронці відкрили кримінальне впровадження про перешкоджання діяльності журналіста "Радіо Свобода".

"Розпочато кримінальне провадження за ч. 1. ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання професійній діяльності журналіста). Наразі проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини", - зазначила Гордієвська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіст "Радіо Свобода" Михайло Штекель 29 грудня, подав заяву в поліцію і Державне бюро розслідування на дії міського голови Одеси Геннадія Труханова, його ймовірної охорони та окремих співробітників одеської поліції.

Як писав Styler,  журналіст "Радіо Свобода" Штекель хотів поставити питання меру Одеси Труханову, але той не дочекався закінчення питання і почав рухатися в бік виходу, відштовхуючи журналіста.

Додамо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Труханова та посадових осіб міськради Одеси по справі про заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

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Новини України ОдесаГенадій Труханов"Радіо Свобода"
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