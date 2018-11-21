ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Полиция открыла дело по факту пожара в больнице во Львове

Новости » Происшествия    21.11.2018 - 17:07
Полиция открыла дело по факту пожара в больнице во Львове
Фото: пожар во Львовской областной больнице (dsns.gov.ua)

Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания корпуса больницы

По факту пожара в больнице во Львове, который возник сегодня, 21 ноября, открыто уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, производство открыто по части 2 статьи 194 (умышленное повреждение или уничтожение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

"Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают причины возгорания корпуса Львовской областной клинической больницы", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают причину возгорания здания. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции.

Напомним, в 11:27 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Черниговская произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института. В 13:10 пожар в трехэтажном здании хирургического корпуса областной больницы был локализован на площади 200 м. кв. В 14:12 пожар - ликвидировали.

Всего спасателям пришлось эвакуировать из больницы 276 пациентов. Кроме этого, спасатели эвакуировали 55 работников и 150 посетителей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в течение прошедшей недели, 12-18 ноября, на пожарах в Украине погибли 78 человек.

В полиции сообщили подробности пожара в больнице во Львове За год в результате пожаров погибли почти 1,5 тысячи украинцев
Новости Украины ЛьвовЛьвовпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь