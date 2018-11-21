Пожар во Львовской областной больнице ликвидирован, - ГСЧС

Фото: пожар во Львове (dsns.gov.ua)

Из здания больницы эвакуировали 276 пациентов, 55 работников и 150 посетителей

Спасатели ликвидировали пожар в больнице во Львове, который возник сегодня, 21 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в 11:27 к спасателям поступило сообщение о том, что на улице Черниговская произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института. Сложность пожара заключалась в плотной задымленности на чердаке здания. Пламя распространялось междупокровельными пустотами. Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

"В 13:10 пожар в трехэтажном здании хирургического корпуса областной больницы локализован на площади 200 м. кв. В 14:12 пожар - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Всего спасателям пришлось эвакуировать из больницы 276 пациентов. Кроме этого, спасатели эвакуировали 55 работников и 150 посетителей. В общем, из больницы эвакуировали 481 человека.

Фото: спасатели тушат пожар в Львовской областной больнице (dsns.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители после завершения спасательных работ осмотрят здание для установления причины возгорания в областной больнице.

Напомним, 12 ноября в Николаеве на территории церкви Евангельских христиан-баптистов Благодати Божией на улице Степной произошел пожар.