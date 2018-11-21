Пожар в больнице во Львове локализован, - ГСЧС

Фото: во Львове горит больница (dsns.gov.ua)

Из больницы эвакуировали 481 человека

Пожар в больнице в Львове, который возник сегодня, 21 ноября, локализован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня во Львове на ул. Черниговская, 7 возник пожар на крыше Львовской областной клинической больницы.

"Сложность пожара заключается в плотной задымленности на чердаке здания. Пламя распространяется по межкровельным пустотам. Спасатели работают в аппаратах защиты органов дыхания", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, спасатели эвакуировали из больницы 481 человека, из них 276 больных.

"В 13:10 пожар в трехэтажном здании хирургического корпуса областной больницы локализован на площади 200 м. кв. В настоящее время проводятся работы по ликвидации пожара", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители после завершения спасательных работ осмотрят здание для установления причины возгорания в областной больнице. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели.