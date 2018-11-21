Во Львове горит областная больница

Фото: горит львовская областная больница (facebook.com/igor.zinkevych)

Пациентов и медиков эвакуировали из здания

Во Львовской областной клинической больнице медицинского института на улице Черниговской,7 произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский портал.

Отмечается, что возгорание произошло 21 ноября около 11:30. Местные жители отмечают, что запах дыма ощутим в центре города.

Пресс-секретарь главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев уточнил, что горит крыша здания. Однако, как сообщают местные СМИ, огонь уже перекинулся с крыши на третий этаж, где расположены кабинеты больницы.

По информации пресс-службы ГСЧС, на месте работает 81 спасатель и 17 единиц спецтехники. Информации о пострадавших пока нет.

Фото: горит Львовская областная больница (facebook.com/igor.zinkevych)

Напомним, в течение прошедшей недели, 12-18 ноября, на пожарах в Украине погибли 78 человек. Всего спасателям удалось потушить около 1,8 тыс. пожаров. В результате спасательных работ было спасено 107 человек.