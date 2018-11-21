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Поліція відкрила справу за фактом пожежі у лікарні у Львові

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 17:07
Поліція відкрила справу за фактом пожежі у лікарні у Львові
Фото: пожежа у Львівській обласній лікарні (dsns.gov.ua)

Наразі правоохоронці встановлюють причини займання корпусу лікарні

За фактом пожежі у лікарні у Львові, яка виникла сьогодні, 21 листопада, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається, провадження відкрите за частиною 2 статті 194 (умисне пошкодження або знищення майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

"Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють причини займання корпусу Львівської обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні. 

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють причину займання будівлі. На місці події працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції.

Нагадаємо, о 11:27 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чернігівська відбулося загорання на даху Львівської обласної клінічної лікарні медичного інституту. О 13:10 пожежу в триповерховій будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні локалізовано на площі 200 м. кв. О 14:12 пожежу - ліквідовано.

Всього рятувальникам довелося евакуювати із лікарні 276 пацієнтів. Окрім цього, рятувальники евакуювали 55 працівників та 150 відвідувачів. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що впродовж минулого тижня, 12-18 листопада, на пожежах в Україні загинули 78 людей.

У поліції повідомили подробиці пожежі в лікарні у Львові За рік унаслідок пожеж загинуло майже 1,5 тисячі українців
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