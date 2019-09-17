Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой

Фото: пожар в доме Гонтаревой (kv.npu.gov.ua)

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Валерии Гонтаревой, экс-главы Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что около 03:00 часов неизвестный перелезал через забор домовладения.

"Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимаются меры по поиску и установлению лица, совершившего уничтожение имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Офисе президента требуют расследования поджога дома Гонтаревой. Владимир Зеленский ждет от правоохранителей скорейшего раскрытия "этой провокации".

Также министр внутренний дел Арсен Аваков назвал поджог дома экс-главы Нацбанка "недопустимым проявлением уголовного давления".

РБК-Украина сегодня утром писало, что Гонтарева сообщила о поджоге ее дома под Киевом. В настоящее время у полиции есть две версии - поджог и неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.