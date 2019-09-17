Поліція відкрила справу за фактом підпалу будинку Гонтарєвої

Фото: пожежа у будинку Гонтарєвої (kv.npu.gov.ua)

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку Валерії Гонтарєвої, екс-глави Національного банку України. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Крім цього, під час перегляду записів з камер відеоспостереження правохоронці встановили, що близько 03:00 годин невідома особа перелазила через паркан домоволодіння.

"Поліція з’ясовує усі обставини загоряння та вживаються заходи з пошуку й встановлення особи, яка вчинила знищення майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Офісі президента вимагають розслідування підпалу будинку Гонтарєвої. Володимир Зеленський чекає від правоохоронців якнайшвидшого розкриття "цієї провокації".

Також міністр внутрішній справ Арсен Аваков назвав підпалу будинку екс-глави Нацбанку "недопустимий прояв кримінального тиску".

РБК-Україна сьогодні зранку писало, що Гонтарєва повідомила про підпал її будинку під Києвом. На даний час у поліції є дві версії - підпал та необережне поводження з вогнем або коротке замикання.