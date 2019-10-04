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Полиция открыла дело по факту аварии самолета во Львове

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 11:28
Полиция открыла дело по факту аварии самолета во Львове
Фото: место аварии (dsns.gov.ua)

По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276

По факту аварийной посадки самолета Ан-12 во Львове полицейские открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Полиция открыла производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что вблизи Львова произошла аварийная посадка транспортного самолета Ан-12. Около 7 утра самолет исчез с радаров международного аэропорта "Львов". Позже экипаж вышел на связь и сообщил об аварийной посадке. Спасатели обнаружили самолет Ан-12 за 1,5 километра до взлетно-посадочной полосы.

Как позже стало известно, в результате аварии погибли 5 человек и трое были спасены.

Кроме того, аэропорт "Львов" закрыли на взлет и посадку из-за аварийной посадки Ан-12. В аэропорту отметили, что самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Предварительно известно, что аварийная посадка самолета Ан-12 произошла из-за окончания горючего.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото с места аварии самолета.

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