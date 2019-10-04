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Аэропорт Львова закрыт на взлет и посадку из-за аварии самолета

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 10:33
Аэропорт Львова закрыт на взлет и посадку из-за аварии самолета
Флоте: аэропорт "Львов" (facebook.com/LvivAirport)

В результате аварии самолета во Львове погибли 5 человек

Аэропорт "Львов" закрыли на взлет и посадку из-за аварийной посадки Ан-12. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В аэропорту отметили, что самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция).

"Садился в аэропорту "Львов" на дозаправку. В 6:45 исчезла связь с экипажем. Ведутся поисковые работы. Полоса закрыта на взлет и посадку", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром вблизи Львова произошло аварийная посадка транспортного самолета Ан-12. Около 7 утра самолет исчез с радаров международного аэропорта "Львов". Позже экипаж вышел на связь и сообщил об аварийной посадке. Спасатели обнаружили самолет Ан-12 за 1,5 километра до взлетно-посадочной полосы.

Позже стало известно, что в результате аварии погибли 5 человек, еще трое были спасены. Предварительно известно, что аварийная посадка самолета Ан-12 произошла из-за окончания горючего.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото с места аварии самолета.

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