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Появились фото с места аварийной посадки военного самолета во Львове

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 10:12
Появились фото с места аварийной посадки военного самолета во Львове
Фото: место аварии (dsns.gov.ua)

Спасатели опубликовали фото с места происшествия

Появились фото с места аварийной посадки самолета Ан-12 во Львове. Фото опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На обнародованных фотографиях видно, что самолет Ан-12 совершил жесткую посадку на землю. В результате посадки был поврежден фюзеляж самолета и крыло.

Фото: место аварии (dsns.gov.ua)

Напомним, что утром 4 октября возле Львова произошла аварийная посадка транспортного самолета Ан-12. Около 7 утра самолет исчез с радаров международного аэропорта "Львов". Позже экипаж вышел на связь и сообщил об аварийной посадке. Спасатели обнаружили самолет Ан-12 за 1,5 километра до взлетно-посадочной полосы.

Как писало РБК-Украина, предварительно известно, что аварийная посадка самолета Ан-12 произошла из-за окончания горючего. По данным спасателей, в результате аварийной посадки Ан-12 погибли 3 человека, еще трое пострадали. Судьба еще двоих была неизвестна. На месте происшествия продолжается аварийно-спасательная операция. Ведутся поиски пропавших.

Также сообщалось, что самолет Ан-12 авиакомпании "Украина-Аероальянс" совершал чартерный грузовой рейс по маршруту Виго, что в Испании.

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