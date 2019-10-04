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Поліція відкрила справу за фактом аварії літака у Львові

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 11:28
Поліція відкрила справу за фактом аварії літака у Львові
Фото: місце аварії (dsns.gov.ua)

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276

За фактом аварійної посадки літака Ан-12 у Львові поліцейські відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Поліція відкрила провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше повідомляли, що поблизу міжнародного аеропорту "Львів" здійснив аварійну посадку військовий літак Ан-12. Літак зник з радарів за 13 км до аеропорту. Рятувальники виявили Ан-12 за 1,5 кілометрів до злітно-посадкової смуги. Тоді ж заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк написав, що в результаті події загинули люди.

Як пізніше стало відомо, в результаті аварії загинули 5 людей і троє були врятовані.

Крім того, аеропорт "Львів" закрили на зліт і посадку через аварійну посадку Ан-12. У аеропорту зазначили, що літак летів з Віго (Іспанія) в Стамбул (Туреччина). Попередньо відомо, що аварійна посадка літака Ан-12 сталася через закінчення пального.

Крім того, РБК-Україна писало, що Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото з місця аварії літака.

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