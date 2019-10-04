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В ГСЧС назвали количество жертв аварийной посадки Ан-12 под Львовом

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 09:30
В ГСЧС назвали количество жертв аварийной посадки Ан-12 под Львовом
Фото: самолет Ан-12 во Львове dsns.gov.ua)

В результате происшествия погибли 3 человека

В результате аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 под Львовом погибли 3 человека, судьба еще двух неизвестна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в момент происшествия на борту самолета Ан-12 находились 8 человек, из них 7 членов экипажа.

В результате аварийной посадки погибли по меньшей мере 3 человека, еще 3 - пострадали. Судьба еще 2 человек, которые находились на борту, неизвестна.

Сейчас сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы на месте падения самолета.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи международного аэропорта "Львов" совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Самолет исчез с радаров за 13 км до аэропорта. Спасатели обнаружили Ан-12 за 1,5 км до взлетно-посадочной полосы. Тогда же заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк написал, что в результате происшествия погибли люди, но число жертв он не назвал.

Также РБК-Украина писало, что в аэропорту Коннектикута (Соединенные Штаты) произошла авария раритетного бомбардировщика B-17. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 7 человек, еще 7 пострадали. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии.

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