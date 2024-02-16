Стрілянина в Канзас-Сіті: поліція назвала офіційну причину інциденту

Шеф місцевої поліції Стейсі Грейвс зазначила, що правоохоронці затримали двох неповнолітніх і одного дорослого, також було знайдено кілька одиниць вогнепальної зброї. За її словами, причиною інциденту стала "суперечка між кількома людьми", стрілянина була випадковою, а не цілеспрямованою атакою на святковий захід.

Грейвс також додала, що двоє присутніх на параді вболівальників затримали одного з трьох підозрюваних.

За оновленими даними поліції, внаслідок стрілянини поранень зазнали 23 людини у віці від 8 до 47 років. Єдиною загиблою в інциденті виявилася популярна місцева радіоведуча Ліза Лопес-Гальван.

Поліція намагається з'ясувати, чи був ще хтось причетний до інциденту та обіцяє притягнути усіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, в середу, 14 лютого, в місті Канзас-Сіті, штат Міссурі, сталася стрілянина під час святкування перемоги місцевої футбольної команди "Чіфс" у Суперкубку НФЛ. Раніше поліція повідомляла про одну загиблу і 22 поранених людей.

Інциденти зі стріляниною в США

Днями невідомий влаштував стрілянину в метро Нью-Йорка. Внаслідок інциденту одна людина загинула і ще п'ятеро зазнали поранень.

Наприкінці жовтня минулого року у США сталася масова стрілянина в місті Льюістон, штат Мен. Загинули понад 20 людей.

Також у червні в штаті Вірджинія озброєний чоловік вчинив стрілянину. Загинуло двоє людей, ще п'ятеро зазнали поранень.

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