Стрілянина в метро Нью-Йорку. Декілька людей поранені, є загиблий

У метро Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину. В результаті одна людина загинула і ще п'ятеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В поліції Нью-Йорка повідомили, що немає інформації щодо стану п'яти постраждалих. Місцеві ЗМІ повідомили, що травми не загрожують життю.

Також у поліції заявили, що нікого не заарештовували.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс збільшив кількість поліцейських на станціях метро. Так він хоче заспокоїти пасажирів.

Оновлено 03:46: Газета New York Post повідомляє про загибель підлітка. Ще п'ять осіб віком від 12 до 17 років отримали поранення. За словами газети, очевидці чули понад 10 вибухів.

Стрілянина в Америці

Раніше ми писали, що наприкінці жовтня минулого року у США відбулася масова стрілянина. Загинули понад 20 людей.

Також у червні в штаті Вірджинія озброєний чоловік вчинив стрілянину . Загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.