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Стрельба в Канзас-Сити: полиция назвала официальную причину инцидента

Фото: стрельба в Канзас-Сити вызвана не экстремизмом (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Причиной вчерашней стрельбы вблизи железнодорожной станции в американском городе Канзас-Сити стала ссора между несколькими людьми, а не экстремизм. Инцидент произошел во время празднования выигрыша в Суперкубке местной команды по американскому футболу "Чифс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шеф местной полиции Стейси Грейвс отметила, что правоохранители задержали двух несовершеннолетних и одного взрослого, также было найдено несколько единиц огнестрельного оружия. По ее словам, причиной инцидента стал "спор между несколькими людьми", стрельба была случайной, а не целенаправленной атакой на праздничное мероприятие.

Грейвс также добавила, что двое присутствующих на параде болельщиков задержали одного из трех подозреваемых.

Согласно обновленным данным полиции, в результате стрельбы ранения получили 23 человека в возрасте от 8 до 47 лет. Единственной погибшей в инциденте оказалась популярная местная радиоведущая Лиза Лопес-Гальван.

Полиция пытается выяснить, был ли еще кто-то причастен к инциденту и обещает привлечь всех виновных к ответственности.

Напомним, в среду, 14 февраля, в городе Канзас-Сити, штат Миссури, произошла стрельба во время празднования победы местной футбольной команды "Чифс" в Суперкубке НФЛ. Ранее полиция сообщала об одной погибшей и 22 раненых людях.

Инциденты со стрельбой в США

На днях неизвестный устроил стрельбу в метро Нью-Йорка. В результате инцидента один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

В конце октября прошлого года в США произошла массовая стрельба в городе Льюистон, штат Мэн. Погибли более 20 человек.

Также в июне в штате Вирджиния вооруженный мужчина устроил стрельбу. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

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Стрельба в Далласе