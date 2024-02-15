В Канзас-Сіті стался стрілянина, є загиблі й поранені

Невідомі вчинили стрілянину біля залізничної станції у місті Канзас-Сіті, штат Міссурі. Інцидент стався під час святкування виграшу Суперкубку командою з американського футболу "Канзас-Сіті Чіфс" і спровокував паніку серед присутніх фанатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними поліції, низка пострілів пролунала на вулиці біля гаража для паркування наприкінці мітингу після параду перемоги.

На розміщеному в соціальних мережах відео, видно, як десятки поліцейських у формі, зі зброєю в руках, забігають до будівлі вокзалу, а десятки перехожих тікають у протилежному напрямку.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d — Fantasy Fanatics (@FFB_Fanatics) February 14, 2024

За інформацією поліції, внаслідок інциденту загинула одна людина, постраждали від 10 до 15 осіб. Усі присутні гравці, тренери і персонал команди "Канзас-Сіті Чіфс" були знайдені та поміщені у безпечне місце.

CITIZENS TACKLE GUNMAN AT KANSAS CITY CHIEFS SUPERBOWL PARADE:



Several people were shot in Kansas City, Missouri, on Wednesday, after revelers gathered to celebrate with a parade and rally for the Chiefs' Super Bowl win, according to police.



The shooting took place west of… pic.twitter.com/efdi93Hf6B — Rob Vendetti (@rob_vendetti) February 14, 2024

Представник лікарні "Дитяче милосердя Канзас-Сіті" повідомив, що до закладу звернулися близько десятка учасників мітингу, дев'ятеро з яких отримали вогнепальні поранення. Щонайменше п'ятеро поранених людей, були доставлені в університетську лікарню.

Happening right now on active shooter Super Bowl parade Kansas City pic.twitter.com/RquZyEtx0i — stephion (@stephion76) February 14, 2024

"Ми глибоко засмучені безглуздою стріляниною, що сталася сьогодні в Канзас-Сіті після святкування "Chiefs". Наші думки з жертвами і всіма, кого це торкнулося", - йдеться у заяві Національної футбольної ліги.

Юніон Стейшн, 109-річна будівля в стилі бохо-арт, яка колись слугувала головним залізничним вузлом США для пасажирських і вантажних перевезень, сьогодні є домом для музею і визначних пам'яток, а також терміналом для пасажирських перевезень Amtrak.

У неділю "Chiefs" в овертаймі перемогли "San Francisco 49ers" і виграли Суперкубок з рахунком 25:22.

Видання нагадало, що 17 червня 1933 року стався сумнозвісний інцидент, відомий під назвою "Різанина в Канзас-Сіті"на Юніон Стейшн. Тоді сталася вулична перестрілка, внаслідок якої було вбито чотирьох співробітників правоохоронних органів і злочинця-втікача.

Інциденти зі стріляниною в США

Днями невідомий влаштував стрілянину в метро Нью-Йорка. Внаслідок інциденту одна людина загинула і ще п'ятеро зазнали поранень.

Наприкінці жовтня минулого року у США сталася масова стрілянина в місті Льюістон, штат Мен. Загинули понад 20 людей.

Також у червні в штаті Вірджинія озброєний чоловік вчинив стрілянину. Загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

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