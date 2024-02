В Канзас-Сіті стался стрілянина, є загиблі й поранені

За даними поліції, низка пострілів пролунала на вулиці біля гаража для паркування наприкінці мітингу після параду перемоги.

На розміщеному в соціальних мережах відео, видно, як десятки поліцейських у формі, зі зброєю в руках, забігають до будівлі вокзалу, а десятки перехожих тікають у протилежному напрямку.

За інформацією поліції, внаслідок інциденту загинула одна людина, постраждали від 10 до 15 осіб. Усі присутні гравці, тренери і персонал команди "Канзас-Сіті Чіфс" були знайдені та поміщені у безпечне місце.

CITIZENS TACKLE GUNMAN AT KANSAS CITY CHIEFS SUPERBOWL PARADE:



Several people were shot in Kansas City, Missouri, on Wednesday, after revelers gathered to celebrate with a parade and rally for the Chiefs' Super Bowl win, according to police.



The shooting took place west of… pic.twitter.com/efdi93Hf6B