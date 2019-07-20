Полиция Киева зафиксировала более 600 нарушений перед выборами

Киевские правоохранители зафиксировали более 600 нарушений избирательного законодательства перед внеочередными выборами в Верховную раду, которые состоятся завтра, 21 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как сообщается, правоохранители зарегистрировали 642 нарушения во время предвыборной кампании, а также составили 155 административных протоколов. Сейчас столичная полиция расследует 38 уголовных производств, которые связанные с нарушениями предвыборной кампании.

Отмечается, что наибольшее количество составленных административных протоколов касается нарушения правил размещения агитационных материалов и политической рекламы. Полиция зафиксировала 354 случая незаконной агитации.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что по состоянию на 18 июля правоохранители зарегистрировали 5 308 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Кроме того, следователи начали 273 уголовных производства, которые связанные с нарушениями перед внеочередными парламентскими выборами.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 17 июля полиция открыла 250 уголовных производств по факту нарушений избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду.