Полиция перед выборами уже зафиксировала более 5 тыс. нарушений

Фото: Зорян Шкиряк (mvs.gov.ua)

По факту нарушений открыто уже 273 дела

Национальная полиция состоянию на 18 июля, за три дня до парламентских выборов, уже зарегистрировала 5 308 сообщений о совершении правонарушений избирательного законодательства. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, следственные подразделения Национальной полиции начали 273 уголовных производства, связанные с нарушениями избирательного законодательства

"по Состоянию на 12 часов мы зарегистрировали 5 308 сообщений о совершении правонарушений. За сегодняшний день - 465 сообщений. За прошедшие сутки открыто 20 уголовных производств и составлено 86 административных протоколов", - сказал Шкиряк.

Кроме того, по его словам, начато уголовные производства, которые косвенно касаются нарушения избирательного законодательства. Всего таких дел 71, большая половина из них, 39, это факты хулиганства, связанные с повреждением агитационных палаток и рекламных конструкций с предвыборной агитацией кандидатов в народные депутаты.

Он сообщил, что "отдельные кандидаты используют бренд известных политических партий, выдают себя за якобы их представителей, регистрируя общества, общественные и благотворительные организации с названием партии, чем вводят избирателей в заблуждение и препятствуют избирательному праву реальных кандидатов от политических партий в мажоритарных округах".

Также начато 111 уголовных производств по факту подкупа избирателей. 62 дела - это обещание избирателям денежного вознаграждения за их волеизъявления в интересах отдельного кандидата в депутаты, в основном избираемых по мажоритарной избирательной системе.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 17 июля полиция открыла 250 уголовных производств по факту нарушений избирательной кампании на внеочередных выборах.

Напомним, правоохранители вызвали на допрос около 100 человек, которых подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права перед внеочередными парламентскими выборами.