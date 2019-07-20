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Поліція Києва зафіксувала понад 600 порушень перед виборами


Поліція відкрила 38 кримінальних проваджень

Київські правоохоронці зафіксували понад 600 порушень виборчого законодавства перед позачерговими виборами до Верховної ради, які відбудуться завтра, 21 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомляється, правоохоронці зареєстрували 642 порушення під час передвиборчої кампанії, а також склали 155 адміністративних протоколів. Наразі столична поліція розслідує 38 кримінальних проваджень, які пов'язані з порушеннями передвиборчої кампанії.

Зазначається, що найбільша кількість складених адміністративних протоколів стосується порушення правил розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами. Поліція зафіксувала 354 випадки незаконної агітації.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що станом на 18 липня правоохоронці зареєстрували 5 308 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Крім того, слідчі розпочали 273 кримінальні провадження, які пов'язані з порушеннями перед позачерговими парламентськими виборами.

Як писало РБК-Україна, станом на 17 липня поліція відкрила 250 кримінальних проваджень за фактом порушень виборчої кампанії на позачергових виборах до Верховної ради.

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