UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Полиция Харьковской области изменила номера телефонов, по которым принимает вызовы населения

Автор: Роман Мирончук

Полиция Харьковской области предупредила местных жителей о том, что она изменила номера телефонов, по которым принимает вызовы от населения о совершении преступлений и правонарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Любую информацию о чрезвычайных событиях вы можете сообщить по телефонам:

+38(066) 458 46 16,

+38(066) 768 05 06,

+38(067) 924 76 20.

"Если вам нужна помощь полиции - звоните по телефону немедленно!" - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Успенскому собору в Харькове. В это время в здании святыни укрывались люди. К счастью, никто не пострадал.

В результате попадания снаряда в храме были повреждены иконы и прочая церковная утварь. Кроме того, в храме разбиты окна. К счастью, никто не пострадал.

Мы также писали о том, что в Харькове крылатая ракета попала возле здания городского совета. Из-за сильного удара в горсовете вылетели окна. Кроме того, пострадали офисные дома напротив.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьковполиция