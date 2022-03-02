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В Харькове крылатая ракета попала возле здания городского совета

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Среда 02 марта 2022 14:05
В Харькове крылатая ракета попала возле здания городского совета Фото: в Харьковский городской совет попала крылатая ракета (фото facebook.com/SemenukhaRoman)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по Харькову. На этот раз нанесли ракетный удар рядом со зданием городского совета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского совета.

"Взрывное устройство не попало в здание Харьковского городского совета. Через силу удара в горсовете повылетали окна. Пострадали офисные дома напротив", - пишет пресс-служба Харьковского городского совета.

Напомним, 28 февраля Харьков несколько раз подвергся массированному ракетному и артиллерийскому обстрелу.

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