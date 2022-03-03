Поліція Харківської області змінила номери телефонів, за якими приймає виклики населення

Поліція Харківської області попередила місцевих жителів про те, що вона змінила номери телефонів, за якими приймає виклики від населення про вчинення злочинів і правопорушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

"Якщо вам потрібна допомога поліції - телефонуйте негайно!" - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Будь-яку інформацію про надзвичайні події ви можете повідомити за телефонами:

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Успенському собору в Харкові. В цей час в будівлі святині ховалися люди. На щастя, ніхто не постраждав.

В результаті попадання снаряда в храмі були пошкоджені ікони та інше церковне начиння. Крім того, в храмі розбиті вікна. На щастя, ніхто не постраждав.

Ми також писали про те, що у Харкові крилата ракета потрапила біля будівлі міської ради. Через сильний удар у міськраді вилетіли вікна. Крім того, постраждали офісні будинки навпроти.

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