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Поліція Харківської області змінила номери телефонів, за якими приймає виклики населення

Автор: Роман Мирончук

Поліція Харківської області попередила місцевих жителів про те, що вона змінила номери телефонів, за якими приймає виклики від населення про вчинення злочинів і правопорушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Будь-яку інформацію про надзвичайні події ви можете повідомити за телефонами:

+38(066) 458 46 16,

+38(066) 768 05 06,

+38(067) 924 76 20.

"Якщо вам потрібна допомога поліції - телефонуйте негайно!" - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Успенському собору в Харкові. В цей час в будівлі святині ховалися люди. На щастя, ніхто не постраждав.

В результаті попадання снаряда в храмі були пошкоджені ікони та інше церковне начиння. Крім того, в храмі розбиті вікна. На щастя, ніхто не постраждав.

Ми також писали про те, що у Харкові крилата ракета потрапила біля будівлі міської ради. Через сильний удар у міськраді вилетіли вікна. Крім того, постраждали офісні будинки навпроти.

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