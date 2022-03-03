ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В обстрелянном оккупантами Успенском соборе Харькова укрывались люди. Все уцелели

Новина українською →
Харьков, Четверг 03 марта 2022 00:41
В обстрелянном оккупантами Успенском соборе Харькова укрывались люди. Все уцелели Обстрелян Успенский собор в Харькове (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты нанесли удар по Успенскому собору в Харькове. В это время в здании святыни укрывались люди. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко.

В результате попадания снаряда в храме были повреждены иконы и прочая церковная утварь, разбиты окна.

В пресс-службе ГСЧС Харьковской области сообщений о пострадавших после обстрела храиа нет.

Очередной обстрел центра города войсками РФ произошел вечером 2 марта. Взрывы гремели в районе возле приборостроительного завода им. Шевченко, еще один снаряд попал по Успенскому собору.

Свято-Успенский собор - здание древнейшего православного храма Харькова - был основан в середине XVII века, а современное здание построено в 1771-1777 годах. Храм относится в УПЦ МП.

Успенский собор пережил большевиков и Вторую мировую войну, когда все постройки вокруг были разрушены, но собор уцелел. Сейчас его бомбят российские войска.

В Харькове обстрелян Успенский собор (фото: t.me/dsszzi_official)

Ранее сообщалось, что вечером 2 марта украинские системы ПВО сбили крылатую ракету России. Взрыв услышали в Киеве в районе железнодорожного вокзала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси