В обстрелянном оккупантами Успенском соборе Харькова укрывались люди. Все уцелели

Российские оккупанты нанесли удар по Успенскому собору в Харькове. В это время в здании святыни укрывались люди. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко .

В результате попадания снаряда в храме были повреждены иконы и прочая церковная утварь, разбиты окна.

В пресс-службе ГСЧС Харьковской области сообщений о пострадавших после обстрела храиа нет.

Очередной обстрел центра города войсками РФ произошел вечером 2 марта. Взрывы гремели в районе возле приборостроительного завода им. Шевченко, еще один снаряд попал по Успенскому собору.

Свято-Успенский собор - здание древнейшего православного храма Харькова - был основан в середине XVII века, а современное здание построено в 1771-1777 годах. Храм относится в УПЦ МП.

Успенский собор пережил большевиков и Вторую мировую войну, когда все постройки вокруг были разрушены, но собор уцелел. Сейчас его бомбят российские войска.

В Харькове обстрелян Успенский собор (фото: t.me/dsszzi_official)