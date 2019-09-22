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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 16:32
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com / HongKongFP)

Антиправительственный протест проходит в городе Ша Тин

В воскресенье, 22 сентября, полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, антиправительственный протест проходит в городе Ша Тин.

Ранее демонстранты разгромили арматуру на железнодорожной станции.

Сотни протестующих, молодых и старых, собрались на Новой городской площади на новой территории города Ша Тин, скандируя: "Борьба за свободу" и "Освободите Гонконг".

Протестующие призвали к бойкоту предприятий в городе, которые управляются Китаем, который считается пропекинским.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время акции протеста в минувшее воскресенье гонконгская полиция применила водяные пушки и газ. Столкновения произошли в Адмиралтействе, возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.

Кроме того, на прошлой неделе демонстранты в Гонконге проводили акции протеста в помещениях торговых центров. Протестующие требовали расследовать факты применения силы со стороны правоохранителей на предыдущих демонстрациях. Демонстранты считали, что полиция не будет разгонять протесты на территории торговых центров, так как они ничего не нарушают.

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