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В ходе протестов в Гонконге полиция применила водяные пушки и газ

Новости » Происшествия    15.09.2019 - 13:34
В ходе протестов в Гонконге полиция применила водяные пушки и газ
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/AFP)

Сегодня в Гонконге протестуют десятки тысяч людей

Полиция Гонконга применила к участникам очередной акции протеста слезоточивый газ и водяные пушки. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что сегодня в Гонконге протестуют десятки тысяч людей. В ходе акций произошли столкновения протестующих с правоохранителями. В частности, отмечается, что это произошло в Адмиралтействе, возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.

Ранее участники акции собрались возле британского консульства в Гонконге, скандируя "Спасите Гонконг!".

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/AFP)

Напомним, как писало РБК-Украина, в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста. Так, тысячи протестующих собрались в торговых центрах Гонконга и требуют расследовать факты применения силы со стороны правоохранителей на предыдущих демонстрациях. По мнению демонстрантов, полиция не будет разгонять протесты на территории торговых центров, так как они ничего не нарушают.

Кроме того, в результате предыдущих столкновений между демонстрантами и полицией во время антиправительственной акции протеста в Гонконге пострадали 19 человек. В частности, состояние двух пострадавших оценивалось как серьезное.

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Новости Украины протестГонконг
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