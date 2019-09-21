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В Гонконге полиция применила газ против демонстрантов

Новости » Происшествия    21.09.2019 - 13:20
В Гонконге полиция применила газ против демонстрантов
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com / HongKongFP)

Протестующие собрались на акцию в спальном районе Тун Мун

В Гонконге в субботу, 21 сентября, возобновились антиправительственные акции протеста, полиция пытается разогнать демонстрантов слезоточивым газом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, тысячи демонстрантов собрались на акцию протеста возле правительственного здания в спальном районе Тун Мун. Правоохранители призвали протестующих разойтись, а после отказа применили слезоточивый газ.

Кроме того, с целью обеспечения безопасности в Гонконге временно закрыли две станции метро, а именно одноименную станцию Тун Мун и станцию Юэй Лун в другом спальном районе, где также планируется демонстрация.

Напомним, 16 сентября в Гонконге на антиправительственной акции протеста были задержаны около 90 демонстрантов. Также в результате столкновений с правоохранителями были ранены 18 человек, из них трое получили серьезные повреждения.

РБК-Украина писало, что во время акции протеста в минувшее воскресенье гонконгская полиция применила водяные пушки и газ. Столкновения произошли в Адмиралтействе, возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.

Кроме того, на прошлой неделе демонстранты в Гонконге проводили акции протеста в помещениях торговых центров. Протестующие требовали расследовать факты применения силы со стороны правоохранителей на предыдущих демонстрациях. Демонстранты считали, что полиция не будет разгонять протесты на территории торговых центров, так как они ничего не нарушают.

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