ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге возобновились акции протеста

Новости » Общество    13.09.2019 - 05:42
В Гонконге возобновились акции протеста
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com / tictoc)

Протестующие собираются в торговых центрах

В Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста, тысячи демонстрантов собираются в торговых центрах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mothership.

Как сообщается, тысячи протестующих собрались в торговых центрах Гонконга и требуют расследовать факты применения силы со стороны правоохранителей на предыдущих демонстрациях.

Отмечается, что манифестанты избрали торговые центры для проведения акций, потому что, по их мнению, в полиции не будет причин разгонять протест, ведь участники ничего не нарушают.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге демонстранты приостановили акции протеста из-за годовщины теракта, который произошел 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки. Решение о приостановке демонстраций было принято в знак солидарности против терроризма.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате столкновений между демонстрантами и полицией во время антиправительственной акции протеста в Гонконге пострадали 19 человек. В частности, после столкновений протестующих с правоохранителями, которые произошли вечером 7 сентября, за медицинской помощью обратились по меньшей мере 19 человек. Состояние двух пострадавших оценивалось как серьезное.

Кроме того, участники протестов в Гонконге призвали президента США оказать помощь в "освобождении города" от контроля со стороны Пекина. Митингующие прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.

Китай обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела Во Франции возобновились акции "желтых жилетов"
Новости Украины протестГонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь