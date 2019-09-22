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Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 16:32
Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com / HongKongFP)

Антиурядовий протест проходить в місті Ша Тін

У неділю, 22 вересня, поліція Гонконга застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, антиурядовий протест проходить в місті Ша Тін.

Раніше демонстранти розгромили арматуру на залізничній станції.

Сотні протестувальників, молодих і старих, зібралися на Новій міській площі на новій території міста Ша Тін, скандуючи: "Боротьба за свободу" і "Звільніть Гонконг".

Протестувальники закликали до бойкоту підприємств у місті, які управляються Китаєм, який вважається пропекинским.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час акції протесту минулої неділі гонконгська поліція застосувала водяні гармати і газ. Зіткнення відбулися в Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

Крім того, минулого тижня демонстранти в Гонконзі проводили акції протесту у приміщеннях торговельних центрів. Протестувальники вимагали розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях. Демонстранти вважали, що поліція не буде розганяти протести на території торгових центрів, так як вони нічого не порушують.

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