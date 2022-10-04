Поліція Данії виявила невідомі дрони біля газового родовища у Північному морі
Поліція Данії виявила невідомі безпілотники поблизу газових платформ біля датських родовищ газу Halfdan B у Північному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.
"Національна поліція може підтвердити, що на вихідних ми отримували повідомлення про спостереження безпілотників у Північному морі", - заявили представники правоохоронних органів.
Також повідомляється, що компанії, які займаються видобутком природного газу, посилили заходи безпеки, щоб уникнути диверсій та можливих надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що Британія погодилася допомогти Данії у розслідуванні пошкоджень на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
Раніше також ми писали, що 27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на "Північних потоках". На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів, які були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи.
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