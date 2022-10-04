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Полиция Дании выявила неизвестные дроны у газового месторождения в Северном море

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 16:43
Полиция Дании выявила неизвестные дроны у газового месторождения в Северном море Фото: полиция Дании обнаружила неизвестные дроны у газового рождения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиция Дании обнаружила неизвестные беспилотники недалеко от газовых платформ около датских месторождений газа Halfdan B в Северном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.

"Национальная полиция может подтвердить, что в выходные мы получали сообщения о наблюдении беспилотников в Северном море", - заявили представители правоохранительных органов.

Также сообщается, что компании, занимающиеся добычей природного газа, усилили меры безопасности во избежание диверсий и возможных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что Британия согласилась помочь Дании в расследовании повреждений на газопроводах "Северный поток-1" и «Северный поток-2».

Ранее также мы писали, что 27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на "Северных потоках". По мнению шведских сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.

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