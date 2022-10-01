Британія допоможе Данії у розслідуванні пошкоджень "Північних потоків"

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс зустрілася з датською колегою Метте Фредеріксен і обговорила допомогу Лондона у розслідуванні пошкоджень газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу британського прем'єра.

"(Фредеріксен - ред.) поінформувала прем'єр-міністра про збитки, заподіяні газопроводу "Північний потік" минулого тижня. Вони погодилися, що інциденти явно були актом саботажу та обговорили спільне розслідування інцидентів", - йдеться у заяві офісу Трасс.

Також політики обговорили перспективи співробітництва у галузі розвитку вітрової енергетики та національної безпеки.

"Лідери погодилися з тим, що безпека Балтійського моря відповідає загальним інтересам", - йдеться у заяві.