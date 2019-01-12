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Полиция Британии призвала магазины усилить безопасность перед Brexit

Новости » Политика    12.01.2019 - 04:57
Полиция Британии призвала магазины усилить безопасность перед Brexit
Фото: Brexit (pixabay.com)

В Британии не исключают панику среди населения из-за нехватки продуктов в случае срыва соглашения с ЕС

Британская полиция рекомендовала ретейлерам рассмотреть усиление безопасности для того, чтобы справиться с вероятной паникой населения из-за нехватки продуктов и других товаров в магазинах в результате "жесткого" Brexit. Об этом заявили в полиции Лондона, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В заявлении лондонская полиция отметила, что особых рекомендаций для торговых сетей, касающихся возможных случаев мародерства у нее нет.

"Ретейлеры по всей стране будут продолжать работать с полицией для обеспечения бесперебойной работы магазинов", - заявил советник по вопросам преступности Британского розничного консорциума Джеймс Мартин.

Ранее исполнительный директор сети супермаркетов Tesco сообщил, что сеть закупает консервы и другие непортящиеся продукты на случай, если Британия выйдет из ЕС без торговых соглашений.

Напомним, экс-министры обороны Великобритании Ричард Дирлав и Чарльз Гатри заявили, что соглашение премьер-министра Терезы Мэй о Brexit угрожает национальной безопасности Британии.

А глава Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жунак заявлял о возможном нарушения авиасообщения в Европе, в случае Brexit без заключения соглашения с ЕС.

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