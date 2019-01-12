Поліція Британії закликала магазини посилити безпеку перед Brexit

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У Британії не виключають паніки серед населення через брак продуктів у разі зриву угоди з ЄС

Британська поліція рекомендувала ритейлерам розглянути посилення безпеки для того, щоб впоратися з імовірною панікою населення через брак продуктів та інших товарів в магазинах в результаті "жорсткого" Brexit. Про це заявили в поліції Лондона, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

У заяві лондонська поліція зазначила, що особливих рекомендацій для торгових мереж, щодо можливих випадків мародерства у неї немає.

"Ритейлери по всій країні будуть продовжувати працювати з поліцією для забезпечення безперебійної роботи магазинів", - заявив радник з питань злочинності Британського роздрібного консорціуму Джеймс Мартін.

Раніше виконавчий директор мережі супермаркетів Tesco повідомив, що мережа закуповує консерви та інші продукти тривалого зберігання на випадок, якщо Британія вийде з ЄС без торгових угод.

Нагадаємо, екс-міністри оборони Великої Британії Річард Дірлав і Чарльз Гатрі заявили, що угода прем'єр-міністра Терези Мей про Brexit загрожує національній безпеці Британії.

А голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту Олександр де Жунак заявляв про можливе порушення авіасполучення в Європі, у разі Brexit без укладення угоди з ЄС.