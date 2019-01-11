Evening Standard: в правительстве Британии заявили, что Brexit могут отложить

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Парламент Великобритании может не успеть принять много необходимых законов

В правительстве Великобритании сообщили, что страна может и не выйти из Европейского союза 29 марта, как это запланировано, поскольку еще нужно принять много необходимых законов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

Издание в свою очередь ссылается на источники в британском правительстве.

"Сегодня министры из (британского, - ред.) правительства сообщили, что существует очень большая вероятность того, что Brexit, который запланирован на 29 марта, будет отложен", - говорится в сообщении.

Газета отмечает, что парламент еще должен принять не менее шести законов, в частности, иммиграционный, перед тем, как Великобритания выйдет из состава Евросоюза. Отмечается, что даже если парламентарии будут работать на выходных и отменят свой отпуск в феврале, этого может оказаться недостаточно для того, чтобы завершить процедуру Brexit вовремя.

Один из министров также отметил, что надо учитывать голосование в парламенте по Brexit-соглашению в следующий вторник. В случае, если депутаты проголосуют против соглашения, то понадобится дополнительное время для решения этого вопроса.

Добавим, 15 января парламент Великобритании проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, которое было достигнуто премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем в ноябре 2018 года.

Напомним, крупнейшие доноры Brexit, миллиардер Питер Харгривз и финансист Криспин Оуди, считают, что Великобритания останется в составе Европейского союза.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жунак подчеркивал вероятность нарушения авиасообщения в Европе в случае Brexit без заключения соглашения с ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Великобритания покинет Евросоюз 29 марта. Также Мэй заявила, что парламент Великобритании проведет голосование по Brexit 15 января.