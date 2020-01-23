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Поліція Британії виключить тризуб з терористичних символів

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 15:14
Поліція Британії виключить тризуб з терористичних символів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Поліція наголосила на співпраці з посольством України

Поліція Британії виключить український тризуб з антитерористичного посібника поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу контртерористичного управління британської поліції.

У поліції наголосили, що "у крайніх правих груп є історія незаконного присвоєння національних символів як частини своєї ідентичності".

"Ми маємо тісні робочі стосунки з нашими українськими партнерами та не мали наміру нікого образити. Ми зустрілися з представниками МЗС Британії і посольства України, та вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків і символів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Великобританія внесла зображення тризуба, який є конституційним гербом України, в антитерористичне керівництво, розроблене поліцією.

Згодом у заяві британської сторони, поширеній ввечері 20 січня, йшлося про те, що Британія усвідомлює й шкодує через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції. Однак не вказано, чи буде виключений тризуб із посібника.

Міністр з питань безпеки Великобританії Брендон Льюіс висловив жаль з приводу образи українського народу внесенням тризуба в антитерористичний посібник поліції, але пояснив, що національною символікою часто зловживають праворадикальні групи.

У Британії заявили, що тризубом зловживають праворадикальні групи Україні не відповіли, чи виключать тризуб з терористичних символів Британії
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