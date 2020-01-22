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В Британии заявили, что трезубцем злоупотребляют праворадикальные группы

Новости » Общество     22.01.2020 - 17:31
В Британии заявили, что трезубцем злоупотребляют праворадикальные группы
Иллюстративное фото (УНИАН)

Полиция Британии заявила, что сожалеет за любую обиду, которая могла быть вызвана включением трезубца до террористических символов

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа внесением трезубца в антитеррористический руководство полиции, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Великобритании в Twitter.

По словам Льюиса, полиция Британии четко заявила, что сожалеет за любую обиду, которая могла быть вызвана включением украинского трезубца до своего внутреннего учебного документа.

"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться во время выполнения своих обязанностей. Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют контртеррористического интереса", - заявил он.

Кроме того, Льюис добавил, что праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководстве", - сказал он.

Министр по вопросам безопасности подчеркнул, что Британия признает, что трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа и искренне сожалеем за любое оскорбление украинцев.

Напомним, в заявлении, распространенном вечером 20 января, говорится о том, что Британия осознает и сожалеет образа, причиненный появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Однако не указано, будет исключен трезубец из руководства.

Ранее сообщалось, что Великобритания внесла изображение трезубца, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией.

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