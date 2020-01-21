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Украине не ответили, исключат ли трезубец из террористических символов Британии

Новости » Политика     21.01.2020 - 09:16
Украине не ответили, исключат ли трезубец из террористических символов Британии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Британию просят предоставить дополнительные разъяснения

Посольство Украины в Великобритании заявило, что в реакции британского правительства не говорится о том, исключат ли трезубец из перечня террористических символов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства.

Отмечается, что Украина просит дополнительных разъяснений со стороны британской стороны

"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли удален трезубец, конституционный национальный символ и герб Украины, с Пособия по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны", - говорится в заявлении посольства.

Кроме того, глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал удалить трезубец из пособия "Руководство по противодействию экстремизму" британской полиции.

"Поскольку об этом жалеют. Пришло время пересмотреть Пособие, удалив украинский тризубец, который не принадлежит к нему", - написал Пристайко в Twitter.

Напомним, в заявлении, распространенном вечером 20 января, говорится о том, что Британия осознает и сожалеет из-за обиды, нанесенной появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Однако не указано, будет ли исключен трезубец из пособия.

Ранее сообщалось, что Великобритания внесла изображение трезубца, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией.

МИД Украины требует от Британии исключить трезубец из террористических символов Украина требует от Британии убрать трезубец из террористических символов
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