В полиции сообщили о задержании наиболее активных участников стычек под Радой

Силовики задержали наиболее активных участников стычек под Верховной радой и демонтировали ранее установленные палатки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В настоящее время полицейские демонтировали установленные протестующими палатки. Наиболее активных участников стычки сейчас доставляют в управление полиции.

"После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка", - сообщили в полиции.

Напомним, утром 17 декабря у стен парламента началось несколько акций, в частности, против открытия рынка земли. Активисты установили палатку на проезжей части ул. Грушевского. Полицейские попытались помешать активистам, что и привело к стычкам.

Также сообщалось, что в результате инцидента пострадали двое полицейских, котрых доставили в больницу. Также пострадали журналисты издания "Громадське", которых забрызгали слезоточивым газом и выбили из рук телефон. Как минимум одного демонстранта забрала скорая помощь, он получил травму головы.

Как писало РБК-Украина, организаторы акций протеста запланировали использование большого количества автомобилей и сценического оборудования, из-за чего будет частично ограничено движение транспорта.