У поліції повідомили про затримання найбільш активних учасників сутичок під Радою

Силовики затримали найбільш активних учасників сутичок під Верховною радою і демонтували раніше встановлені намети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

В даний час поліцейські демонтували встановлені протестувальниками намети. Найбільш активних учасників сутички зараз доставляють в управління поліції.

"Після отримання свідчень їхнім діям буде дана правова оцінка", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, вранці 17 грудня біля стін парламенту почалося кілька акцій, зокрема, проти відкриття ринку землі. Активісти встановили намет на проїжджій частині вул. Грушевського. Поліцейські спробували перешкодити активістам, що і призвело до сутичок.

Також повідомлялося, що в результаті інциденту постраждали двоє поліцейських, яких доставили в лікарню. постраждали журналісти видання "Громадське", яких заляпали сльозогінним газом і вибили з рук телефон. Як мінімум одного демонстранта забрала швидка допомога, він отримав травму голови.

Як повідомляло РБК-Україна, організатори акцій протесту запланували використання великої кількості автомобілів і сценічного обладнання, через що буде частково обмежено рух транспорту.