В полиции сообщили подробности ДТП с участием маршрутки и фуры

Фото: место происшествия (РБК-Украина)

Вследствие аварии пострадали 6 людей

В результате столкновения маршрутки №309 с фурой под Киевом пострадали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знаменка около 6:30 27 декабря.

"Водитель маршрутного автобуса "ГалАЗ", выполняя остановку для посадки пассажира, остановился частично на правой полосе движения. В это время водитель грузового автомобиля "DAF", который двигался в попутном направлении, совершил столкновение с автобусом. Шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 7:25 произошло ДТП с участием маршрутки с пассажирами на трассе Киев-Одесса. На контрольно-пропускном пункте города Белая Церковь после проверки документов водитель грузового автомобиля начал движение. В это время водитель маршрутного автобуса Mercedes Sprinter совершил столкновение с грузовиком. Девять пассажиров каретой скорой помощи были доставлены в больницу.

Всего за минувшие сутки в Киевской области произошло 106 ДТП, из них 3 аварии, где пострадали люди.

Фото: ДТП под Киевом с участием маршруток (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, утром 27 декабря под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием фуры и маршрутки 309.

РБК-Украина сообщало, что в среду, 26 декабря, на автодороге Киев-Борисполь около села Счастливое столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате аварии пострадали 8 человек.