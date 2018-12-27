ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У поліції розповіли подробиці ДТП за участі маршрутки та фури

Новини » Надзвичайні події    27.12.2018 - 09:33
У поліції розповіли подробиці ДТП за участі маршрутки та фури
Фото: місце події (РБК-Україна)

Унаслідок аварії постраждали 6 людей

Унаслідок зіткнення маршрутки №309 із фурою під Києвом постраждали шестеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області

Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася в Обухівському районі на 39 км траси Київ-Знам’янка близько 6:30 27 грудня. 

"Водій маршрутного автобусу "ГалАЗ", виконуючи зупинку для посадки пасажира, зупинився частково на правій смузі руху. У цей час водій вантажного автомобіля "DAF", який рухався у попутному напрямку, здійснив зіткнення з автобусом. Шестеро пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості і були госпіталізовані", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, близько 7:25 сталося ДТП за участі маршрутки з пасажирами на трасі Київ-Одеса. На контрольно-пропускному пункті міста Біла Церква після перевірки документів водій вантажного автомобіля розпочав рух. У цей час водій маршрутного автобусу Mercedes Sprinter здійснив зіткнення з вантажівкою. Дев’ятеро пасажирів каретою швидкої допомоги були доправлені до лікарні.

Всього за минулу добу у Київській області сталися 106 ДТП, з них 3 аварії, де постраждали люди.

Фото: ДТП під Києвом за участі маршруток (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, зранку 27 грудня під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі фури та 309 маршрутки.

РБК-Україна повідомляло, що у середу, 26 грудня, на автодорозі Київ-Бориспіль біля села Щасливе зіткнулись маршрутний автобус та вантажівка, в результаті аварії постраждали 8 людей.

 

У Єгипті у ДТП потрапив автобус, є загиблі Шулявський шляхопровід у Києві перекриють навесні 2019
Новини України КиївКиївДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся