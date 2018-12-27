У поліції розповіли подробиці ДТП за участі маршрутки та фури

Фото: місце події (РБК-Україна)

Унаслідок аварії постраждали 6 людей

Унаслідок зіткнення маршрутки №309 із фурою під Києвом постраждали шестеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася в Обухівському районі на 39 км траси Київ-Знам’янка близько 6:30 27 грудня.

"Водій маршрутного автобусу "ГалАЗ", виконуючи зупинку для посадки пасажира, зупинився частково на правій смузі руху. У цей час водій вантажного автомобіля "DAF", який рухався у попутному напрямку, здійснив зіткнення з автобусом. Шестеро пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості і були госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, близько 7:25 сталося ДТП за участі маршрутки з пасажирами на трасі Київ-Одеса. На контрольно-пропускному пункті міста Біла Церква після перевірки документів водій вантажного автомобіля розпочав рух. У цей час водій маршрутного автобусу Mercedes Sprinter здійснив зіткнення з вантажівкою. Дев’ятеро пасажирів каретою швидкої допомоги були доправлені до лікарні.

Всього за минулу добу у Київській області сталися 106 ДТП, з них 3 аварії, де постраждали люди.

Фото: ДТП під Києвом за участі маршруток (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, зранку 27 грудня під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі фури та 309 маршрутки.

РБК-Україна повідомляло, що у середу, 26 грудня, на автодорозі Київ-Бориспіль біля села Щасливе зіткнулись маршрутний автобус та вантажівка, в результаті аварії постраждали 8 людей.