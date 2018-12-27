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Под Киевом фура столкнулась с маршруткой

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 08:52
Под Киевом фура столкнулась с маршруткой
Фото: место происшествия (РБК-Украина)

ДТП произошло на Новообуховском шоссе

Под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием фуры и 309 маршрутки, передает корреспондент РБК-Украина.

Авария произошла на Новообуховском шоссе, 30 км от Киева. Видео с места происшествия разместил на своем YouTube-канале Сергей Гришин.

"Новообуховское шоссе 30 км от Киева, фура влетела в 309 маршрутку", - написал он.

Информации о пострадавших пока нет.

Отметим, 309 маршрутка курсирует из города Обухов до станции метро Выдубичи (Киев).

Напомним, в среду, 26 декабря, на автодороге Киев-Борисполь около села Счастливое столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате аварии пострадали 8 человек. Водитель автобуса "Эталон", выезжая от остановки общественного транспорта в направлении Киева, не предоставил преимущество в движении автомобилю "ДАФ", который двигался в попутном направлении.

РБК-Украина сообщало, что 24 декабря около 8.00 часов утра в селе Лукашовка Винницкой области столкнулись микроавтобус Ford Transit с автобусом Van Hool, в результате аварии пострадали четверо человек.

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