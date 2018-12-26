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Под Киевом в ДТП с автобусом пострадали 8 человек

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 11:45
Под Киевом в ДТП с автобусом пострадали 8 человек
Фото: место аварии (kv.npu.gov.ua)

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного происшествия

В среду, 26 декабря, на автодороге Киев-Борисполь возле села Счастливое столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате аварии пострадали 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области.

Сообщается, что водитель автобуса "Эталон", выезжая от остановки общественного транспорта в направлении Киева, не предоставил преимущество в движении автомобилю "ДАФ", который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП двое пассажиров госпитализированы. Еще 6 пассажиров получили незначительные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи покинули больницу.

"Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного происшествия, опрашиваются свидетели. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря около 8.00 часов утра в селе Лукашовка Винницкой области столкнулись микроавтобус Ford Transit с автобусом Van Hool, в результате аварии пострадали четверо человек.

В тот же день в Новомосковске (Днепропетровская область) в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб человек.

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