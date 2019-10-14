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У поліції повідомили про відсутність порушень під час акцій у Києві

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 18:16
У поліції повідомили про відсутність порушень під час акцій у Києві
Фото: марш УПА (РБК-Україна)

За даними поліцейських, у марші УПА взяли участь 6 тисяч людей

У поліції повідомили про відсутність порушень під час акцій у Києві. Про це повідомляє прес-служба поліції.

За даними поліцейських, у марші УПА взяли участь 6 тисяч людей, які колоною пішли до Офісу президента.

"Після цього громадяни спокійно розійшлися. Організатори заходу завчасно повідомили про маршрут слідування, тож правоохоронці супроводжували їх, забезпечуючи проходження колони. Порушень порядку не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про марш УПА, який сьогодні почався о 13:30. Учасники маршу протестували проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого узгодженою недавно в Мінську "формулою Штайнмайера", і проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення. За даними організаторів, у цьому марші взяли участь близько 10 тисяч людей.

Крім того, в Києві триває ще один марш - марш проти капітуляції. Наразі учасники маршу знаходяться на Майдані, вони запалили там фаєри.

Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що зараз на Майдані пройде віче, а потім учасники маршу планують підти в урядовий портал.

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