В полиции рассказали, кто спланировал бунт в одесской колонии

Беспорядки, которые произошли 27 мая в Южной исправительной колонии №51 в Одессе, были спланированы "смотрящим" за этим исправительным учреждением, которого вместе с еще пятью заключенными должны были этапировать на другую зону. Об этом сообщил первый заместитель начальника администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Владимир Мелюхов в Facebook.

"Как все произошло… На понедельник в указанном учреждении был запланирован обыск с привлечением сил и средств других учреждений Южного межрегионального управления. Одновременно с этим должно было состояться этапирование шестерых осужденных отрицательной направленности во главе со "смотрящим" по данному учреждению. "Смотрящие" решили сопротивляться этапированию и по согласованию с некоторыми криминальными авторитетами из Одесского региона начали подготовку к бунту. Заранее было заготовлено оружие для сопротивления в виде камней и палок", - сообщил он.

Он уточнил, что когда шестерых "смотрящих" начали вывозить из колонии, сразу начался бунт с камнями, палками и поджогами.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о беспорядках в Южной исправительной колонии общего режима №51. По предварительной информации, внутри забаррикадировались около сотни заключенных. По уточненным данным, причиной бунта стало плохое питание. Позже стало известно, что во время бунта в одесской колонии №51 27 мая пострадали 13 охранников.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что предварительно причиной бунта указываются обыски, которые проводили у осужденных. Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили.

Добавим, в колонии в Одессе, где 27 мая заключенные устроили бунт, ввели режим особых условий.